СМИ предположили цель визита советника Макрона в Россию

"Целью визита Бонна в Москву было убедить россиян в том, что европейцы должны быть вовлечены в принятие любых решений касательно европейской безопасности, и в том, что они (европейцы - ред.) не будут просто так ставить свою подпись под любым документом об окончании конфликта", - утверждается в материале Блумберг.