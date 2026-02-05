Рейтинг@Mail.ru
СМИ предположили цель визита советника Макрона в Россию
11:50 05.02.2026
СМИ предположили цель визита советника Макрона в Россию
СМИ предположили цель визита советника Макрона в Россию - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ предположили цель визита советника Макрона в Россию
Цель поездки в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна могла заключаться в том числе в попытке добиться участия... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:50:00+03:00
2026-02-05T11:50:00+03:00
москва
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
москва
франция
россия
москва, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Москва, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
СМИ предположили цель визита советника Макрона в Россию

Bloomberg: Бонн приезжал в РФ, чтобы добиться участия европейцев в переговорах

Эммануэль Бонн
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Цель поездки в Москву дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна могла заключаться в том числе в попытке добиться участия европейцев в переговорном процессе по Украине и "безопасности Европы", утверждает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник.
Как утверждало ранее агентство Рейтер, дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ.
"Целью визита Бонна в Москву было убедить россиян в том, что европейцы должны быть вовлечены в принятие любых решений касательно европейской безопасности, и в том, что они (европейцы - ред.) не будут просто так ставить свою подпись под любым документом об окончании конфликта", - утверждается в материале Блумберг.
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
МоскваФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
