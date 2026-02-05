В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Финляндия выбрала очень рискованный маршрут в отношениях с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки направить Украине новый пакет помощи на 43 миллиона евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.