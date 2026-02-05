В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Финляндия выбрала очень рискованный маршрут в отношениях с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки направить Украине новый пакет помощи на 43 миллиона евро.
"Вскоре (президент Финляндии Александр — Прим. ред.) Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам Финляндии, и этот шаг еще больше ухудшит отношения с Россией. Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета. <…> Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий", — подчеркнул он в соцсети X.
В четверг министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки направят Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.