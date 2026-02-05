Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/finlyandiya-2072565761.html
В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России
В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России - РИА Новости, 05.02.2026
В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России
Финляндия выбрала очень рискованный маршрут в отношениях с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:47:00+03:00
2026-02-05T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260205/peregovory-2072542643.html
https://ria.ru/20260205/orban-2072492443.html
финляндия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Россия, Украина, НАТО
В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России

Мема: Финляндия выбрала очень опасный путь в отношениях с Россией

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Финляндия выбрала очень рискованный маршрут в отношениях с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки направить Украине новый пакет помощи на 43 миллиона евро.
"Вскоре (президент Финляндии Александр — Прим. ред.) Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам Финляндии, и этот шаг еще больше ухудшит отношения с Россией. Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета. <…> Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий", — подчеркнул он в соцсети X.
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Не имеют смысла": в Раде сделали резкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 18:25
Политик отметил, что с момента вступления Финляндии в НАТО позиция Хельсинки по отношению к России "становится все более агрессивной как в риторике, так и в действиях".
В четверг министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки направят Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Вчера, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФинляндияРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала