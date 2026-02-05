https://ria.ru/20260205/finlyandiya-2072497580.html
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи - РИА Новости, 05.02.2026
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи
Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро, сообщило в четверг министерство обороны республики. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:58:00+03:00
2026-02-05T15:58:00+03:00
2026-02-05T15:58:00+03:00
в мире
украина
финляндия
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072302955.html
украина
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, россия, нато
В мире, Украина, Финляндия, Россия, НАТО
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи
Финляндия направила Украине 32-й пакет военной помощи на 43 млн евро