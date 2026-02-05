Рейтинг@Mail.ru
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи - РИА Новости, 05.02.2026
15:58 05.02.2026
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи - РИА Новости, 05.02.2026
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи
Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро, сообщило в четверг министерство обороны республики. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
украина
финляндия
россия
нато
украина
финляндия
россия
в мире, украина, финляндия, россия, нато
В мире, Украина, Финляндия, Россия, НАТО
Финляндия направит Украине 32-й пакет военной помощи

Финляндия направила Украине 32-й пакет военной помощи на 43 млн евро

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро, сообщило в четверг министерство обороны республики.
"Финляндия направляет Украине 32-й пакет военной помощи... Стоимость поставляемых сейчас средств составляет около 43 миллионов евро", - говорится в сообщении ведомства.
Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
4 февраля, 19:25
 
В миреУкраинаФинляндияРоссияНАТО
 
 
