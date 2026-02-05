"Единая Россия" добилась ежегодного роста финансирования науки

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Благодаря работе "Единой России" финансирование науки каждый год увеличивается на 150-200 миллиардов рублей, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос вдвое, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Зампред комитета ГД рассказал, что основная государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" сосредотачивает в себе все финансирование этой отрасли со стороны государства, которое растет с каждым годом.

« "В этом году благодаря работе "Единой России" и поддержке этой статьи в бюджете, госпрограмма составляет порядка 1,6 триллиона (рублей - ред.). Каждый год она увеличивается примерно на 150-200 миллиардов (рублей- ред.), а по сравнению с 2010 годом в два раза увеличилось финансирование науки", - сказал Мажуга в подкасте "пЕРеговорка".

Депутат подчеркнул, что необходимо продолжать работу над созданием достойных условий труда и хорошей материально-технической базы для работы ученых. Кроме того, Мажуга отметил, что сегодня около 70% средств в науке - это средства государства и только 30% - частные инвестиции.