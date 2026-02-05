https://ria.ru/20260205/finansirovanie-2072551152.html
"Единая Россия" добилась ежегодного роста финансирования науки
"Единая Россия" добилась ежегодного роста финансирования науки - РИА Новости, 05.02.2026
"Единая Россия" добилась ежегодного роста финансирования науки
Благодаря работе "Единой России" финансирование науки каждый год увеличивается на 150-200 миллиардов рублей, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос... РИА Новости, 05.02.2026
"Единая Россия" добилась ежегодного роста финансирования науки
Мажуга: благодаря ЕР финансирование науки увеличивается до 200 млрд рублей в год
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Благодаря работе "Единой России" финансирование науки каждый год увеличивается на 150-200 миллиардов рублей, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос вдвое, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Зампред комитета ГД
рассказал, что основная государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" сосредотачивает в себе все финансирование этой отрасли со стороны государства, которое растет с каждым годом.
«
"В этом году благодаря работе "Единой России" и поддержке этой статьи в бюджете, госпрограмма составляет порядка 1,6 триллиона (рублей - ред.). Каждый год она увеличивается примерно на 150-200 миллиардов (рублей- ред.), а по сравнению с 2010 годом в два раза увеличилось финансирование науки", - сказал Мажуга в подкасте "пЕРеговорка".
Депутат подчеркнул, что необходимо продолжать работу над созданием достойных условий труда и хорошей материально-технической базы для работы ученых. Кроме того, Мажуга отметил, что сегодня около 70% средств в науке - это средства государства и только 30% - частные инвестиции.
"Те задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны, а именно - к 2030 году финансирование науки должно составить 2% от ВВП - консолидированное финансирование. Это около 5,5 триллионов (рублей - ред.) суммарно - бизнес и государство. Поэтому это в том числе и наша задача", - заключил Мажуга.