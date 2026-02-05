Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил число участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 05.02.2026 (обновлено: 21:04 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/festival-2072567139.html
Чернышенко оценил число участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Чернышенко оценил число участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.02.2026
Чернышенко оценил число участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Международный фестиваль молодежи, который пройдет 11-17 сентября 2026 года в Екатеринбурге, объединит 10 тысяч молодых лидеров из более чем 100 стран, заявил... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:58:00+03:00
2026-02-05T21:04:00+03:00
екатеринбург
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072560081_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_1fa5478696d4ffb051cb315b1ca04924.jpg
https://ria.ru/20260127/festival-2070601608.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072560081_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_e8e7e721a0c4e207b302a6c7adcb1a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, россия, дмитрий чернышенко
Екатеринбург, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко оценил число участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Чернышенко: участниками фестиваля молодежи станут представители более ста стран

© Фото : РосмолодежьМеждународный фестиваль молодежи
Международный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Росмолодежь
Международный фестиваль молодежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международный фестиваль молодежи, который пройдет 11-17 сентября 2026 года в Екатеринбурге, объединит 10 тысяч молодых лидеров из более чем 100 стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«

"В этом году Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединит 10 тысяч молодых лидеров из более 100 стран. Он станет витриной лучших российских проектов и практик, продемонстрирует открытость нашей страны и подчеркнет ее вклад в глобальное молодежное движение", - отметил Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении его аппарата.

Уточняется, что 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" началась регистрация для участия в Международном фестивале молодежи 2026 года.
Заседание Организационного комитета Международного фестиваля молодёжи 2026 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Кириенко рассказал об участниках Международного фестиваля молодежи
27 января, 17:11
 
ЕкатеринбургРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала