В Москве стартовала регистрация участников фестиваля молодежи

20:13 05.02.2026 (обновлено: 20:36 05.02.2026)
россия, москва, екатеринбург, григорий гуров, владимир путин, дмитрий чернышенко, российское общество "знание"
Россия, Москва, Екатеринбург, Григорий Гуров, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Российское общество "Знание"
© Фото : РосмолодежьМеждународный фестиваль молодежи
© Фото : Росмолодежь
Международный фестиваль молодежи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Регистрация участников Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, стартовала в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие регистрации состоялось в четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей", организованного Российским обществом "Знание".
Президент России Владимир Путин
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
29 декабря 2025, 21:04
"Предлагаю всем нам дать старт нашего масштабного молодежного события", - сказал ведущий.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров рассказал о программе для гостей фестиваля после после основных мероприятий события.
"После завершения основной программы Фестиваля 1 тысяча иностранцев отправятся в региональную программу в 30 регионов России, а также посетят Республику Абхазия. Молодые люди познакомятся с главными достопримечательностями регионов, примут участие в экспедициях, пообщаются с коренными малочисленными народами", - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи слова Гурова.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в своём указе постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября.
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил активность молодежи на слете Всемирного фестиваля молодежи
18 сентября 2025, 21:53
 
Россия, Москва, Екатеринбург, Григорий Гуров, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Российское общество "Знание"
 
 
