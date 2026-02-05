Рейтинг@Mail.ru
13:36 05.02.2026 (обновлено: 13:37 05.02.2026)
Глава МИД Эстонии сделал провокационное заявление о Путине
Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. РИА Новости, 05.02.2026
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции", — приводит его слова издание ERR.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Вчера, 12:12
Он утверждает, что возобновление отношений с Россией не поможет Европе.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
Вчера, 10:12
 
