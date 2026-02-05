Рейтинг@Mail.ru
Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/es-2072551549.html
Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии
Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии - РИА Новости, 05.02.2026
Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии
Россия направила обращения в БДИПЧ и Верховному комиссару ОБСЕ по ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, заявил заместитель постоянного... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:07:00+03:00
2026-02-05T19:07:00+03:00
в мире
латвия
россия
рига
александр гапоненко
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg
https://ria.ru/20251015/mid-2048380166.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4a7ce04050add02a6224583807554f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, рига, александр гапоненко, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг
В мире, Латвия, Россия, Рига, Александр Гапоненко, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, СНГ
Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии

Волгарев: Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкФлаг и статуя в Латвии
Флаг и статуя в Латвии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Флаг и статуя в Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Россия направила обращения в БДИПЧ и Верховному комиссару ОБСЕ по ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарёв.
"Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполструктуры ОБСЕ – надлежащим образом отреагировать. Соответствующие обращения в адрес главы БДИПЧ М.Телалиан и Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств К.Кампа нами уже направлены", - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, выступая по теме нарушений прав русского и русскоязычного населения в Латвии.
Дипломат напомнил, что в январе текущего года российская сторона уже поднимала в Постоянном совете "вопрос о деградирующей ситуацией с правами человека в Латвии". "Подробно остановились на нарушениях Ригой своих обязательств в области демократических свобод и прав человека, в том числе в отношении нацменьшинств. Привели конкретные факты и статистику, вскрыли нелицеприятную правду о, вне всяких сомнений, политическом подтексте преследования властями историка и активиста Виктора Гущина", - уточнил он.
При этом, по словам Волгарёва, "ситуация менее чем за месяц значительно деградировала". Дипломат пояснил, что "маховик" репрессий продолжает раскручиваться. Так, 27 января текущего года в рижском районном суде состоялось показное "судилище": ученый и историк Александр Гапоненко признан виновным по инкриминируемым ему статьям – в якобы разжигании этнической ненависти (статья 78 Уголовного кодекса) и в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, совершенных группой лиц (статья 81). Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
"Как бы наши оппоненты ни пытались доказать обратное, у данного дела также чисто политическая подоплека. Обвинения были выдвинуты сразу после того, как Гапоненко принял участие в "круглом столе", организованном Институтом стран СНГ. В своем выступлении он говорил об известных фактах дискриминации русского и русскоязычного населения в Латвии. С учетом почтенного возраста осужденного и неудовлетворительного состояния его здоровья это равносильно смертному приговору, о чем прекрасно известно латвийским властям", - заключил дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии
15 октября 2025, 13:50
 
В миреЛатвияРоссияРигаАлександр ГапоненкоОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала