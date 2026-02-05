Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии

ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Россия направила обращения в БДИПЧ и Верховному комиссару ОБСЕ по ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарёв.

Дипломат напомнил, что в январе текущего года российская сторона уже поднимала в Постоянном совете "вопрос о деградирующей ситуацией с правами человека в Латвии". "Подробно остановились на нарушениях Ригой своих обязательств в области демократических свобод и прав человека, в том числе в отношении нацменьшинств. Привели конкретные факты и статистику, вскрыли нелицеприятную правду о, вне всяких сомнений, политическом подтексте преследования властями историка и активиста Виктора Гущина", - уточнил он.