Россия направила обращения в БДИПЧ по ситуации русскоязычными в Латвии

ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Россия направила обращения в БДИПЧ и Верховному комиссару ОБСЕ по ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарёв.
"Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполструктуры ОБСЕ – надлежащим образом отреагировать. Соответствующие обращения в адрес главы БДИПЧ М.Телалиан и Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств К.Кампа нами уже направлены", - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, выступая по теме нарушений прав русского и русскоязычного населения в Латвии.
Дипломат напомнил, что в январе текущего года российская сторона уже поднимала в Постоянном совете "вопрос о деградирующей ситуацией с правами человека в Латвии". "Подробно остановились на нарушениях Ригой своих обязательств в области демократических свобод и прав человека, в том числе в отношении нацменьшинств. Привели конкретные факты и статистику, вскрыли нелицеприятную правду о, вне всяких сомнений, политическом подтексте преследования властями историка и активиста Виктора Гущина", - уточнил он.
При этом, по словам Волгарёва, "ситуация менее чем за месяц значительно деградировала". Дипломат пояснил, что "маховик" репрессий продолжает раскручиваться. Так, 27 января текущего года в рижском районном суде состоялось показное "судилище": ученый и историк Александр Гапоненко признан виновным по инкриминируемым ему статьям – в якобы разжигании этнической ненависти (статья 78 Уголовного кодекса) и в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, совершенных группой лиц (статья 81). Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
"Как бы наши оппоненты ни пытались доказать обратное, у данного дела также чисто политическая подоплека. Обвинения были выдвинуты сразу после того, как Гапоненко принял участие в "круглом столе", организованном Институтом стран СНГ. В своем выступлении он говорил об известных фактах дискриминации русского и русскоязычного населения в Латвии. С учетом почтенного возраста осужденного и неудовлетворительного состояния его здоровья это равносильно смертному приговору, о чем прекрасно известно латвийским властям", - заключил дипломат.
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии
15 октября 2025, 13:50