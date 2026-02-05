https://ria.ru/20260205/es-2072528759.html
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров
Отступление европейских политиков в своих речах от старой линии на нанесение поражения России связано с тем, что в Европе увидели невозможность такого сценария, РИА Новости, 05.02.2026
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров
