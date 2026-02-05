Рейтинг@Mail.ru
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
17:40 05.02.2026 (обновлено: 17:48 05.02.2026)
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров
Отступление европейских политиков в своих речах от старой линии на нанесение поражения России связано с тем, что в Европе увидели невозможность такого сценария, РИА Новости, 05.02.2026
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров

Лавров: политики из ЕС сегодня отказались от риторики победы над Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отступление европейских политиков в своих речах от старой линии на нанесение поражения России связано с тем, что в Европе увидели невозможность такого сценария, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника министр отметил, что многие европейские политики за последние полтора месяца говорили об отношениях с Россией.
"До недавнего времени они исключительно в унисон требовали быть твердыми, не ослаблять поддержку и поставки оружия на Украину, финансировать её для того, чтобы Россия потерпела "стратегическое поражение" на поле боя. Затем, когда поняли, что это все иллюзии, они сменили риторику", - сказал Лавров.
Он указал, что к войне с Россией в интересах Европы украинцев готовили европейские планировщики. Как и при Гитлере и Наполеоне, почти всю Европу объединили, но пока еще не на поле боя, а в качестве спонсоров Киева, идеологических лидеров.
"Под теми же нацистскими знаменами бросили украинскую армию вместе с наемниками из разных стран, официальными инструкторами из стран НАТО. Мы об этом знаем. Эта очередная попытка привела к тому же, к чему приводили "авантюры" Наполеона и Гитлера. Но историю на Западе учат плохо. Видим это", - подчеркнул Лавров.
Лавров рассказал о заявлениях европейцев в закрытых контактах с Россией
