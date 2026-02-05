Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Курс вакцинации проводится по определенной схеме и состоит из двух внутримышечных инъекций по одной дозе с интервалом в один-семь месяцев. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками в пять-семь месяцев, это осень-весна. Лучше начинать вакцинацию осенью", - сказала эксперт.
По ее словам, первая ревакцинация проводится через 12 месяцев, в последующем ревакцинации проводятся один раз в три года. Для тех, кто по каким-либо причинам не успел привиться, возможна вакцинация по ускоренной схеме - с перерывом в один месяц между первой и второй вакцинацией.
"Заканчивать вакцинацию необходимо за 14 суток до выезда в лесную зону", - отметила Семейкина.
Врач уточнила, что прививки проводятся в "Центре вакцинопрофилактики", в поликлиниках по месту жительства и других лечебно-профилактических организациях. Коллективы прививаются по месту работы или учёбы.
Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.
