Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/entsefalit-2072341162.html
Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита
Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита - РИА Новости, 05.02.2026
Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита
Оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев, сообщила РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:47:00+03:00
2026-02-05T00:47:00+03:00
здоровье - общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20251223/depzdrav-2064147923.html
https://ria.ru/20250226/entsefalit-1784785802.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, приморский край
Здоровье - Общество, Приморский край
Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита

РИА Новости: вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно с интервалом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Курс вакцинации проводится по определенной схеме и состоит из двух внутримышечных инъекций по одной дозе с интервалом в один-семь месяцев. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками в пять-семь месяцев, это осень-весна. Лучше начинать вакцинацию осенью", - сказала эксперт.
Клещ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах
23 декабря 2025, 17:42
По ее словам, первая ревакцинация проводится через 12 месяцев, в последующем ревакцинации проводятся один раз в три года. Для тех, кто по каким-либо причинам не успел привиться, возможна вакцинация по ускоренной схеме - с перерывом в один месяц между первой и второй вакцинацией.
"Заканчивать вакцинацию необходимо за 14 суток до выезда в лесную зону", - отметила Семейкина.
Врач уточнила, что прививки проводятся в "Центре вакцинопрофилактики", в поликлиниках по месту жительства и других лечебно-профилактических организациях. Коллективы прививаются по месту работы или учёбы.
Клещи начинают просыпаться весной при положительных температурах и могут быть активны весь теплый сезон, в том числе в начале осени. Через укус клеща может передаться клещевой энцефалит. Он протекает с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к инвалидности. Вакцинация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту, это наиболее эффективный метод профилактики.
Медицинская сестра делает прививку - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым
26 февраля 2025, 16:22
 
Здоровье - ОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала