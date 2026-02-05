Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике - РИА Новости, 05.02.2026
19:45 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике - РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике
Россия и Бразилия заявили о заинтересованности в совместных проектах по ядерной энергетике, говорится в совместном заявлении по итогам VIII заседания... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
бразилия
москва
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике

РФ и Бразилия заинтересованы в совместных проектах по ядерной энергетике

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия заявили о заинтересованности в совместных проектах по ядерной энергетике, говорится в совместном заявлении по итогам VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"Стороны подтвердили свою заинтересованность в продвижении совместных проектов в области выработки ядерной энергии, в сфере ядерного топливного цикла, а также актуализации двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества", - говорится в тексте заявления.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Кроме того, члены комиссии отметили высокий уровень сотрудничества России и Бразилии в области мирного атома. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении номенклатуры поставок медицинских радиоизотопов для нужд здравоохранения.
В целом, Москва и Бразилиа высоко оценили совместную работу в различных отраслях энергетики.
"Стороны подчеркнули важность справедливого энергетического перехода для достижения общих целей устойчивого развития с учетом различных национальных условий, содействия выходу на траекторию экономического роста с низким уровнем выбросов парниковых газов и укрепления энергетической безопасности двух стран", - отмечается в заявлении.
редседатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин во время встречи перед VIII заседанием Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
