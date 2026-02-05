https://ria.ru/20260205/energetika-2072556164.html
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике - РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике
Россия и Бразилия заявили о заинтересованности в совместных проектах по ядерной энергетике, говорится в совместном заявлении по итогам VIII заседания...
Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике
РФ и Бразилия заинтересованы в совместных проектах по ядерной энергетике
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия заявили о заинтересованности в совместных проектах по ядерной энергетике, говорится в совместном заявлении по итогам VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"Стороны подтвердили свою заинтересованность в продвижении совместных проектов в области выработки ядерной энергии, в сфере ядерного топливного цикла, а также актуализации двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества", - говорится в тексте заявления.
Кроме того, члены комиссии отметили высокий уровень сотрудничества России
и Бразилии
в области мирного атома. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении номенклатуры поставок медицинских радиоизотопов для нужд здравоохранения.
В целом, Москва
и Бразилиа
высоко оценили совместную работу в различных отраслях энергетики.
"Стороны подчеркнули важность справедливого энергетического перехода для достижения общих целей устойчивого развития с учетом различных национальных условий, содействия выходу на траекторию экономического роста с низким уровнем выбросов парниковых газов и укрепления энергетической безопасности двух стран", - отмечается в заявлении.