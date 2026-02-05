Россия и Бразилия заинтересованы в проектах по ядерной энергетике

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия заявили о заинтересованности в совместных проектах по ядерной энергетике, говорится в совместном заявлении по итогам VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

"Стороны подтвердили свою заинтересованность в продвижении совместных проектов в области выработки ядерной энергии, в сфере ядерного топливного цикла, а также актуализации двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, члены комиссии отметили высокий уровень сотрудничества России Бразилии в области мирного атома. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении номенклатуры поставок медицинских радиоизотопов для нужд здравоохранения.

В целом, Москва Бразилиа высоко оценили совместную работу в различных отраслях энергетики.