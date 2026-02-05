УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону.

"Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении.

Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.