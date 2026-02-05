https://ria.ru/20260205/ekonomika-2072571551.html
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону. РИА Новости, 05.02.2026
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону.
"Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении.
Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.
По информации Ростовстата, цена за килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на 2 февраля в регионе составила 93,54 рубля, за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов - 106,97 рубля.