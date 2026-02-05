Рейтинг@Mail.ru
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
21:52 05.02.2026
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону. РИА Новости, 05.02.2026
ростовская область, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Ростовская область, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области

УФАС проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону.
"Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении.
Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.
По информации Ростовстата, цена за килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на 2 февраля в регионе составила 93,54 рубля, за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов - 106,97 рубля.
