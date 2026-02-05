Стоимость биткоина опустилась ниже 68 тысяч долларов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг ускорила падение до 10%, впервые с начала ноября 2024 года опустившись уже ниже 68 тысяч долларов, следует из данных торгов.

По данным портала Coin Мarket Сap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 18.24 мск за сутки на 10,2% - до 67 120 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет до 67 704 долларов.

Показатель находится ниже 68 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года.