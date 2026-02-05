https://ria.ru/20260205/ekonomika-2072462042.html
ЦБ назвал тренды, которые повлияют на темпы экономического роста России
ЦБ назвал тренды, которые повлияют на темпы экономического роста России - РИА Новости, 05.02.2026
ЦБ назвал тренды, которые повлияют на темпы экономического роста России
Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография,... РИА Новости, 05.02.2026
россия
ЦБ назвал тренды, которые повлияют на темпы экономического роста России
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография, климат и цифровизация финансов, указал Банк России в "Обзоре денежно-кредитной политики - 2028".
"В Обзоре ДКП - 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет", - сказано в сообщении регулятора.
В первую очередь регулятор выделил платформенную экономику, то есть экономическую деятельность через онлайн-платформы, а также цифровизацию финансов. Также ЦБ
считает, что необходимо уделить внимание искусственному интеллекту
Кроме того, Банк России полагает, что на российскую экономику будут оказывать влияние демографические изменения на рынке труда и нарастание физических климатических рисков.