ЦБ назвал тренды, которые повлияют на темпы экономического роста России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография, климат и цифровизация финансов, указал Банк России в "Обзоре денежно-кредитной политики - 2028".

"В Обзоре ДКП - 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет", - сказано в сообщении регулятора.

В первую очередь регулятор выделил платформенную экономику, то есть экономическую деятельность через онлайн-платформы, а также цифровизацию финансов. Также ЦБ считает, что необходимо уделить внимание искусственному интеллекту