Эколог рассказал, как опасный для экосистемы клен появился в России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Клён ясенелистный завезли в Россию в XIX веке для быстрого озеленения территории, рассказал РИА Новости доктор географических наук, главный научный сотрудник ИГРАН, заслуженный эколог России Евгений Шварц.

Ученый отметил, что клён ясенелистный (американский) представлял интерес только как средство быстрого озеленения территории.

"Он был как сорняк, у него древесина очень малоинтересная, малоценная и мягкая. Диаметр стволов, как правило, небольшой, 30-50 сантиметров", - добавил ученый.