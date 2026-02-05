Рейтинг@Mail.ru
15:42 05.02.2026 (обновлено: 17:56 05.02.2026)
Эколог рассказал, как опасный для экосистемы клен появился в России
Клён ясенелистный завезли в Россию в XIX веке для быстрого озеленения территории, рассказал РИА Новости доктор географических наук, главный научный сотрудник... РИА Новости, 05.02.2026
россия, канада, евгений шварц, общество
Россия, Канада, Евгений Шварц, Общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Клён ясенелистный завезли в Россию в XIX веке для быстрого озеленения территории, рассказал РИА Новости доктор географических наук, главный научный сотрудник ИГРАН, заслуженный эколог России Евгений Шварц.
В пятницу РИА Новости ознакомилось с приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ, в котором предлагалось приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по уровню вреда, наносимого экологической системе и лесным ресурсам России.
Уничтожение борщевика - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме
Вчера, 11:07
"В XIX веке удалось развести клён ясенелистный из семян, полученных из Канады. Где-то в 20-е годы прошлого века он уже (рос - ред.) как самосев. И сперва это, поскольку это были как раз те годы, когда казалось, что можно легко и "на халяву" переместить виды с одного континента на другой и что они будут приносить экономическую пользу без какого-либо экологического или экономического ущерба, то это все относится к этому золотому веку интродукции и акклиматизации, а потом пошли негативные последствия", - сказал Шварц.
Ученый отметил, что клён ясенелистный (американский) представлял интерес только как средство быстрого озеленения территории.
"Он был как сорняк, у него древесина очень малоинтересная, малоценная и мягкая. Диаметр стволов, как правило, небольшой, 30-50 сантиметров", - добавил ученый.
Ландыши - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали об опасных растениях и ягодах
5 июля 2025, 03:05
 
РоссияКанадаЕвгений ШварцОбщество
 
 
