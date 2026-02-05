Рейтинг@Mail.ru
Психолога из Екатеринбурга заподозрили в афере на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2026
17:49 05.02.2026
Психолога из Екатеринбурга заподозрили в афере на восемь миллионов рублей
2026
Психолога из Екатеринбурга заподозрили в афере на восемь миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Практикующая "биоэнергетические методики" психолог, которая к тому же в соцсетях писала от имени тибетского монаха или юриста, подозревается в мошенничестве - ущерб от ее "помощи" жительнице Екатеринбурга может составлять порядка 8 миллионов рублей, сообщила пресс-группа городского УМВД.
По информации ведомства, в полицию обратилась 30-летняя жительница Екатеринбурга, которая рассказала, что около года назад познакомилась с женщиной, практикующей "психологические, биоэнергетические и прочие методики", а также помогающей "людям исправить судьбу". "Психолог" убедила женщину, что ее ментальное состояние оставляет желать лучшего, и ей необходимо работать над собой, иначе ее ждет неминуемое ухудшение состояния и даже смерть.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Казанский лже-психолог пойдет под суд за изнасилования и мошенничество
14 ноября 2025, 16:22
Консультации были платными. Кроме того, отметили в полиции, аферистка организовала екатеринбурженке общение с тибетским монахом, который вышел на связь через сообщения в социальных сетях. Когда финансы потерпевшей были исчерпаны и накопились долги по кредитам, она хотела отказаться от услуг "психолога", последняя уговорила посоветоваться со знакомым юристом, который тоже связался с ней через соцсети и посоветовал продолжить консультации.
"Как установили впоследствии правоохранители и тибетский монах, и юрист были фейками, созданными самой подозреваемой. Она сама писала своей подопечной с различных номеров и аккаунтов, чтобы сохранить свое влияние на нее… Всего в результате действий "психолога" екатеринбурженка потеряла порядка 8 миллионов рублей", – уточнили в полиции.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 ст 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По данным ведомства, задержана ранее не привлекалась к уголовной ответственности, при этом нигде не работала, жила за счет консультаций, а также микрокредитов, которые она массово оформляла в различных организациях.
Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга, фигурантку в четверг отправили под домашний арест до 2 апреля.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики
2 апреля 2025, 06:36
 
