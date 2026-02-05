https://ria.ru/20260205/efimov-2072386729.html
Ефимов: завершен монтаж строения пешеходного перехода над путями МЦД-1
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве завершили монтаж пролетного строения пешеходного перехода над путями МЦД-1, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Продолжается строительство надземного пешеходного перехода над путями первого Московского центрального диаметра, который соединит районы Тимирязевский на севере и Бутырский на северо-востоке города. Строители завершили монтаж пролетного строения. Оно установлено на трех опорах и состоит из двух неразрезных металлических ферм", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что одна из ферм длиной 50 метров расположена над Дмитровским шоссе, а длиной 70 метров - над железнодорожными путями МЦД-1. На первом этапе работ был смонтирован пролет, расположенный над автодорожной магистралью, затем над железнодорожными путями. Благодаря переходу планируется обеспечить безопасное движение через МЦД-1 и остановками общественного транспорта на Дмитровском шоссе.
Специалисты планируют завершить работы до конца 2026 года, сейчас они занимаются монтажом металлоконструкций на пролете над железной дорогой, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые путепроводы, которые расположены на пересечении Южной рокады и МСД.