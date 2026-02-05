© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: на торгах выбран застройщик по КРТ промзоны "Калошино" в Гольянове

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Специализированный застройщик "Три Эс Премиум", выбранный по итогам торгов, займется комплексным развитием территории в бывшей промзоне "Калошино" в районе Гольяново на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

На победу в аукционе за право реализации проекта КРТ в промзоне "Калошино" претендовали два участника. Компании-победителю, по словам замглавы города, предстоит провести редевелопмент четырех участков в Гольянове, расположенных в сложившемся научно-производственном квартале на улице Амурской, 15/1, улице Бирюсинка, 5 и 9 и улице Иркутской, 5/6. Площадки имеют прямой выезд на Щелковское шоссе, рядом находится станция метро "Щелковская".

"В Москве подвели итоги аукциона на право развития четырех участков площадью 4,48 гектара в бывшей промзоне "Калошино". Победителем стал специализированный застройщик "Три Эс Премиум". В течение семи лет он сможет построить на участках объекты промышленно-производственной инфраструктуры общей площадью 78,81 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта КРТ будет создано 800 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новопостроенные современные здания в бывшей промзоне займут предприятия легкой и электронной промышленности, ювелирные, строительные и целлюлозно-бумажные заводы. Организованные здесь рабочие места позволят инвестору претендовать на льготу от города по программе стимулирования создания мест приложения труда, заметил министр столичного правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал два новых проекта комплексного развития территории в Басманном и Савеловском районах города, которые предусматривают возведение жилой застройки и общественно-деловых объектов, создание сопутствующей инфраструктуры на общей площади 13,02 гектара.