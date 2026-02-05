В Приморье произошло ДТП с восьмью автомобилями

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с участием восьми автомобилей на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток в Приморье, проводится проверка, сообщила прокуратура региона.

Владивосток. По данным надзорного ведомства, авария произошла в четверг в районе 461-го километра автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск

"Зафиксировано массовое ДТП с участием восьми транспортных средств, в результате которого пострадал один человек... Прокуратура начала проверку работы ответственных лиц за содержание участка... автодороги Хабаровск - Владивосток после ДТП", - говорится в сообщении.