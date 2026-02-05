Рейтинг@Mail.ru
В Приморье произошло ДТП с восьмью автомобилями
14:15 05.02.2026
В Приморье произошло ДТП с восьмью автомобилями
В Приморье произошло ДТП с восьмью автомобилями
Один человек пострадал в ДТП с участием восьми автомобилей на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток в Приморье, проводится проверка, сообщила прокуратура
2026-02-05T14:15:00+03:00
2026-02-05T14:15:00+03:00
2026
В Приморье произошло ДТП с восьмью автомобилями

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с участием восьми автомобилей на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток в Приморье, проводится проверка, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в четверг в районе 461-го километра автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток.
"Зафиксировано массовое ДТП с участием восьми транспортных средств, в результате которого пострадал один человек... Прокуратура начала проверку работы ответственных лиц за содержание участка... автодороги Хабаровск - Владивосток после ДТП", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам. По её результатам при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер для устранения нарушений, подчеркнули в надзорном ведомстве.
