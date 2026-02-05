Рейтинг@Mail.ru
06:05 05.02.2026
В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП
В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП
происшествия, красноярский край, рыбинский район
Происшествия, Красноярский край, Рыбинский район
В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП

Пострадавший в ДТП под Красноярском подросток остается в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Один из подростков, госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Юноша и девушка стабильны, состояние средней тяжести. Девушка в крайне тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
4 февраля, 17:51
 
ПроисшествияКрасноярский крайРыбинский район
 
 
