В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП
В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП
В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП
Один из подростков, госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, остается в крайне...
2026-02-05T06:05:00+03:00
2026-02-05T06:05:00+03:00
2026-02-05T06:16:00+03:00
происшествия
красноярский край
рыбинский район
красноярский край
рыбинский район
происшествия, красноярский край, рыбинский район
Происшествия, Красноярский край, Рыбинский район
В минздраве Красноярского края оценили состояние пострадавших в ДТП
Пострадавший в ДТП под Красноярском подросток остается в тяжелом состоянии