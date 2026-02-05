Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ

"Пятого февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет", – отметил Дудаков. В то же время политолог допустил, что администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности. Однако, по мнению эксперта, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, хотя соглашение "отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США". Он также напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. "Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко", – отметил Дудаков.



Как подчеркнул политолог, у США "даже близко нет аналогов российских носителей вроде "Буревестника", "Посейдона", "Сармата", также у Вашингтона до сих пор нет и гиперзвукового оружия. По мнению американиста, такое оружие вряд ли появится у США раньше начала 2030 годов, а значит "продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона". Он добавил, что в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал.



"Мы наблюдаем "гонку на троих", и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз", – заключил Дудаков.