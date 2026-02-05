Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
19:42 05.02.2026
Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ
Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ
США, не отвечая на инициативу России по ДСНВ, блефуют и надеются, что Москва убедит Китай присоединиться к большому трехстороннему соглашению
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
договор снв-3
сша
россия
китай
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, договор снв-3
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Договор СНВ-3
Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ

Дудаков: США надеются, что РФ убедит Китай присоединиться к соглашению по СНВ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США, не отвечая на инициативу России по ДСНВ, блефуют и надеются, что Москва убедит Китай присоединиться к большому трехстороннему соглашению, такое мнение газете ВЗГЛЯД выразил американист Малек Дудаков.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истекает в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
США и Россия договорились обсудить варианты обновления ДСНВ, пишут СМИ
Вчера, 16:07

"Пятого февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет", – отметил Дудаков.

В то же время политолог допустил, что администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности. Однако, по мнению эксперта, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, хотя соглашение "отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США". Он также напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала.

"Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко", – отметил Дудаков.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
Вчера, 12:26

Как подчеркнул политолог, у США "даже близко нет аналогов российских носителей вроде "Буревестника", "Посейдона", "Сармата", также у Вашингтона до сих пор нет и гиперзвукового оружия. По мнению американиста, такое оружие вряд ли появится у США раньше начала 2030 годов, а значит "продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона". Он добавил, что в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал.

"Мы наблюдаем "гонку на троих", и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз", – заключил Дудаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампВладимир ПутинДоговор СНВ-3
 
 
