Генсек ООН назвал истечение ДСНВ мрачным моментом для мира

ООН, 5 фев – РИА Новости. Истечение срока действия ДСНВ знаменует мрачный момент для международного мира и безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Истечение срока действия ДСНВ с сегодняшней полуночи знаменует собой мрачный момент для международного мира и безопасности. Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы РФ и США - двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия", – заявил генсек.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.