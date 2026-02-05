Рейтинг@Mail.ru
У берегов Стамбула нашли объект, похожий на БПЛА
13:25 05.02.2026
У берегов Стамбула нашли объект, похожий на БПЛА
У берегов Стамбула нашли объект, похожий на БПЛА - РИА Новости, 05.02.2026
У берегов Стамбула нашли объект, похожий на БПЛА
Рыбаки у берегов стамбульского района Арнавуткёй обнаружили объект, который предварительно может являться беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщила... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
стамбул
черное море
стамбул
черное море
2026
в мире, стамбул, черное море
В мире, Стамбул, Черное море
У берегов Стамбула нашли объект, похожий на БПЛА

У берегов Стамбула рыбаки нашли похожий на БПЛА объект

Объект, похожий на БПЛА, обнаруженный у берегов стамбульского района Арнавуткёй
Объект, похожий на БПЛА, обнаруженный у берегов стамбульского района Арнавуткёй - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Объект, похожий на БПЛА, обнаруженный у берегов стамбульского района Арнавуткёй
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Рыбаки у берегов стамбульского района Арнавуткёй обнаружили объект, который предварительно может являться беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщила газета Yeni Şafak.
"Рыбаки у берегов Арнавуткёя в Стамбуле обнаружили объект, который, как утверждается, является беспилотным летательным аппаратом", — пишет издание.
Как отмечает газета, находка была зафиксирована после того, как объект оказался в воде неподалеку от побережья. О его происхождении и технических характеристиках официальной информации на данный момент не приводится.
При этом турецкие СМИ напоминают, что подобные случаи уже происходили ранее. В разные годы у побережья Стамбула и в акватории Черного моря неоднократно находили объекты, предположительно являвшиеся беспилотниками или их фрагментами. В ряде случаев после проверок они передавались саперным и военным подразделениям для обследования, а власти подчеркивали необходимость осторожного обращения с подобными находками до завершения экспертизы.
Беспилотный летательный аппарат, упавший в турецкой провинции Балыкесир - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Турции обнаружили очередной БПЛА
20 декабря 2025, 17:18
 
В миреСтамбулЧерное море
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
