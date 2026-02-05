У берегов Стамбула нашли объект, похожий на БПЛА

АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Рыбаки у берегов стамбульского района Арнавуткёй обнаружили объект, который предварительно может являться беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщила газета Yeni Şafak.
"Рыбаки у берегов Арнавуткёя в Стамбуле обнаружили объект, который, как утверждается, является беспилотным летательным аппаратом", — пишет издание.
Как отмечает газета, находка была зафиксирована после того, как объект оказался в воде неподалеку от побережья. О его происхождении и технических характеристиках официальной информации на данный момент не приводится.
При этом турецкие СМИ напоминают, что подобные случаи уже происходили ранее. В разные годы у побережья Стамбула и в акватории Черного моря неоднократно находили объекты, предположительно являвшиеся беспилотниками или их фрагментами. В ряде случаев после проверок они передавались саперным и военным подразделениям для обследования, а власти подчеркивали необходимость осторожного обращения с подобными находками до завершения экспертизы.
