Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска - РИА Новости, 05.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 05.02.2026 (обновлено: 12:05 05.02.2026)
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска - РИА Новости, 05.02.2026
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска
Новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал серийно поступать в российские войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства... РИА Новости, 05.02.2026
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод"
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска. Об особенностях нового беспилотника рассказал главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска

Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" на оптоволокне начал серийно поступать в ВС РФ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал серийно поступать в российские войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
"Называется "Провод", или "Овод-Про". <...> Сейчас идут отгрузки в том числе на склады Министерства обороны, и уже министерство <...> распределяет между подразделениями", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Тяжелые дроны "Упырь" помогли подавить сопротивление ВСУ в Купянске
18 января, 05:03
Аппарат летает на расстояние 25-30 километров и несет при этом полезную нагрузку до 4,5 килограмма.
"Здесь используются собственные программные решения, потому что необходимо сигнал запихивать в медиаконвертер, обрабатывать и передавать на такие большие расстояния по оптоволокну", — пояснил Иванов.
Одна из отличительных черт нового БПЛА — масса боевой части, которую он может доставить на 30 километров вглубь тыла противника.
"Это не маленький 10-дюймовый дрон, который на это же расстояние принесет там полтора килограмма. Это большой ударный дрон, который донесет в два, в два с половиной раза больше", — отметил разработчик.
По его словам, от расчетов войск беспилотных систем уже поступают положительные отзывы и многочисленные видео применения нового устройства.
Работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Первые тяжелые дроны "Кощей" подготовлены к передаче в ВС России
31 января, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
