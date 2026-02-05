https://ria.ru/20260205/dron-2072358265.html
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал серийно поступать в российские войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
"Называется "Провод", или "Овод-Про". <...> Сейчас идут отгрузки в том числе на склады Министерства обороны, и уже министерство <...> распределяет между подразделениями", — сказал он.
Аппарат летает на расстояние 25-30 километров и несет при этом полезную нагрузку до 4,5 килограмма.
"Здесь используются собственные программные решения, потому что необходимо сигнал запихивать в медиаконвертер, обрабатывать и передавать на такие большие расстояния по оптоволокну", — пояснил Иванов.
Одна из отличительных черт нового БПЛА — масса боевой части, которую он может доставить на 30 километров вглубь тыла противника.
"Это не маленький 10-дюймовый дрон, который на это же расстояние принесет там полтора килограмма. Это большой ударный дрон, который донесет в два, в два с половиной раза больше", — отметил разработчик.
По его словам, от расчетов войск беспилотных систем уже поступают положительные отзывы и многочисленные видео применения нового устройства.