Разработчики показали новый тяжелый дальний оптоволоконный FPV-дрон
03:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dron-2072350330.html
Разработчики показали новый тяжелый дальний оптоволоконный FPV-дрон
Разработчики показали новый тяжелый дальний оптоволоконный FPV-дрон
Тульские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали и запустили в серийное производство тяжелый ударный дрон на оптоволокне "Провод"
безопасность
андрей иванов
2026
безопасность, андрей иванов
Безопасность, Андрей Иванов
Разработчики показали новый тяжелый дальний оптоволоконный FPV-дрон

РИА Новости: в России показали новый дальний оптоволоконный FPV-дрон "Провод"

Ударный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тульские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали и запустили в серийное производство тяжелый ударный дрон на оптоволокне "Провод", один из его образцов продемонстрировал РИА Новости главный конструктор изделия Андрей Иванов.
"Данное устройство называется "Провод", или "Овод-Про". Как следует из названия "Провод" - это устройство на оптоволокне… Машина летит на 25-30 километров, несет при этом полезную нагрузку до 4,5 килограммов на это расстояние. Здесь используются собственные программные решения, потому что необходимо сигнал запихивать в медиаконвертер, обрабатывать и передавать на такие большие расстояния по оптоволокну", - сказал РИА разработчик ударных и разведывательных БПЛА Андрей Иванов.
По словам инженера, одной из отличительных черт нового ударного дрона является та масса боевой части, которую он может доставить на расстояние до 30 километров вглубь тыла противника.
"Тут нужно понимать, что на такую большую дальность машина несет большую массу взрывчатого вещества. То есть увеличивается эффективность с точки зрения превосходства в могуществе, именно в ударной силе. Это не маленький 10-дюймовый дрон, который на это же расстояние принесет там полтора килограмма. А это уже большой ударный дрон, который донес в два, в два с половиной раза больше", - заключил создатель линейки ударных БПЛА "Овод".
