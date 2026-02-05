Разработчики показали новый тяжелый дальний оптоволоконный FPV-дрон

"Тут нужно понимать, что на такую большую дальность машина несет большую массу взрывчатого вещества. То есть увеличивается эффективность с точки зрения превосходства в могуществе, именно в ударной силе. Это не маленький 10-дюймовый дрон, который на это же расстояние принесет там полтора килограмма. А это уже большой ударный дрон, который донес в два, в два с половиной раза больше", - заключил создатель линейки ударных БПЛА "Овод".