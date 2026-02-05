Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о деле Долиной - РИА Новости, 05.02.2026
10:10 05.02.2026
Появились новые подробности о деле Долиной
Появились новые подробности о деле Долиной
Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество в отношении певицы Ларисы Долиной, участвовал в этой афере уже после освобождения из колонии, в которой отбывал... РИА Новости, 05.02.2026
Появились новые подробности о деле Долиной

ФСИН: осужденный по делу Долиной Леонтьев участвовал в афере, выйдя из колонии

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество в отношении певицы Ларисы Долиной, участвовал в этой афере уже после освобождения из колонии, в которой отбывал наказание за другое преступление, сообщили РИА Новости пресс-бюро ФСИН России.
Ранее СМИ сообщали, что Леонтьев участвовал в мошенничестве в отношении Долиной, якобы находясь в колонии.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
3 февраля, 18:36
"В период совершения инкриминируемого ему преступления он не находился в местах лишения свободы", - сказали в ведомстве.
Во ФСИН добавили, что Леонтьев в афере участвовал после освобождения из колонии в Марий Эл, где отбывал наказание за другое преступление.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил четверых обвиняемых в мошенничестве с квартирой Долиной к срокам от 4 до 7 лет. Получившего семь лет жителя Йошкар-Олы Леонтьева, по данным прокуратуры, привлек другой фигурант Артур Каменецкий, на его карту Долина перевела 10 миллионов рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку
4 февраля, 06:04
 
