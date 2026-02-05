Появились новые подробности о деле Долиной

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество в отношении певицы Ларисы Долиной, участвовал в этой афере уже после освобождения из колонии, в которой отбывал наказание за другое преступление, сообщили РИА Новости пресс-бюро ФСИН России.