https://ria.ru/20260205/dolgi-2072343911.html
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки - РИА Новости, 05.02.2026
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
Лишиться единственного жилья за долги можно не только если это жилье ипотечное, рассказала агентству “Прайм” Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:17:00+03:00
2026-02-05T02:17:00+03:00
2026-02-05T02:17:00+03:00
жилье
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15898ad3b09083707c241ddafe83dec8.jpg
https://ria.ru/20260201/shtrafy-2071359893.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ecfeead2532a5299c9e066610caec87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова
Жилье, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
Юрист Леонова: жилье могут отобрать за долги, даже если оно не ипотечное