Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dolgi-2072343911.html
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки - РИА Новости, 05.02.2026
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
Лишиться единственного жилья за долги можно не только если это жилье ипотечное, рассказала агентству “Прайм” Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:17:00+03:00
2026-02-05T02:17:00+03:00
жилье
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15898ad3b09083707c241ddafe83dec8.jpg
https://ria.ru/20260201/shtrafy-2071359893.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ecfeead2532a5299c9e066610caec87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова
Жилье, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки

Юрист Леонова: жилье могут отобрать за долги, даже если оно не ипотечное

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лишиться единственного жилья за долги можно не только если это жилье ипотечное, рассказала агентству “Прайм” Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Она объяснила, что закон защищает право граждан на единственное жилье, принадлежащее собственнику и пригодное для проживания.
«
“Исполнительский иммунитет направлен на защиту конституционного права на жилище, оно распространяется не только на самого должника, но и на членов его семьи, которые проживают в этом жилище совместно с должником (супруг, дети, престарелые родители)”, — указала юрист.
Однако если это жилье можно продать для погашения долгов, а остатка хватит на приобретение другого жилья по минимальным критериям, оно будет реализовано с торгов, заключила Леонова.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году
1 февраля, 03:10
 
ЖильеОльга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала