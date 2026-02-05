Рейтинг@Mail.ru
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ
17:19 05.02.2026 (обновлено: 17:26 05.02.2026)
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ
Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических РИА Новости, 05.02.2026
в мире, россия, сша, договор снв-3, абу-даби
В мире, Россия, США, Договор СНВ-3, Абу-Даби
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ

Axios: Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще как минимум полгода на время переговоров, сообщил в четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.
"Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке", - написал он в Х.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
