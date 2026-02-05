https://ria.ru/20260205/dogovor-2072521899.html
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2026
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ
Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:19:00+03:00
2026-02-05T17:19:00+03:00
2026-02-05T17:26:00+03:00
в мире
россия
сша
договор снв-3
абу-даби
россия
сша
абу-даби
в мире, россия, сша, договор снв-3, абу-даби
В мире, Россия, США, Договор СНВ-3, Абу-Даби
Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода, пишут СМИ
Axios: Россия и США договорились о продлении условий ДСНВ на полгода