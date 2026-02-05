Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dodon-2072466817.html
Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей
Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей - РИА Новости, 05.02.2026
Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей
Власти Молдавии оказывают поддержку Бессарабской митрополии, которая финансируется правительством Румынии, и при этом пытается захватить церкви Молдавской... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:40:00+03:00
2026-02-05T14:40:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
игорь додон
русская православная церковь
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
https://ria.ru/20250904/svyaschenniki-2039694502.html
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022959609.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, игорь додон, русская православная церковь, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Румыния, Игорь Додон, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей

Додон обвинил Кишинев в поддержке захвата церквей Бессарабской митрополией

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают поддержку Бессарабской митрополии, которая финансируется правительством Румынии, и при этом пытается захватить церкви Молдавской митрополиии, заявил экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
"Партия "Действие и солидарность" содействует Бессарабской митрополии, подчиняющейся правительству Румынии и финансируемой им, в захвате церквей Молдавской митрополии и передаче их священникам, присягнувшим на верность Румынии. Призываем власти уважать права граждан. Руки прочь от Молдавской митрополии и ее церквей", - заявил Додон на брифинге.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Архиепископ обвинил власти Молдавии в запугивании православных священников
4 сентября 2025, 15:30
Он напомнил, что в селе Деренеу Каларашского района священник вместе с семьей забаррикадировался и уже несколько дней находится в местной церкви, чтобы защитить ее от захвата Бессарабской митрополией. Полиция заблокировала двери и не пускает никого внутрь. Додон утверждает, что попытка захвата этой церкви происходит при прямом содействии руководства страны.
"Происходящее в Деренеу - часть целенаправленной кампании, запущенной руководством страны против Молдавской митрополии. Мы выражаем полную поддержку жителям Деренеу, которые на баррикадах защищают свое право на веру — в прямом смысле. Сделаем всё возможное, чтобы им помочь", - подчеркнул Додон.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Стычка полиции со священником в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ*
15 июня 2025, 14:39
 
В миреМолдавияРумынияИгорь ДодонРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала