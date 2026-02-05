Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей

Он напомнил, что в селе Деренеу Каларашского района священник вместе с семьей забаррикадировался и уже несколько дней находится в местной церкви, чтобы защитить ее от захвата Бессарабской митрополией. Полиция заблокировала двери и не пускает никого внутрь. Додон утверждает, что попытка захвата этой церкви происходит при прямом содействии руководства страны.