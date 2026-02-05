Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку

КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство премьера Александра Мунтяну с момента вступления в должность так и не добилось существенных результатов ни в одной из сфер деятельности.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.