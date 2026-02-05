https://ria.ru/20260205/dodon-2072462198.html
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку - РИА Новости, 05.02.2026
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство премьера Александра Мунтяну с момента вступления в должность так и не добилось существенных... РИА Новости, 05.02.2026
молдавия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Наша партия
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство премьера Александра Мунтяну с момента вступления в должность так и не добилось существенных результатов ни в одной из сфер деятельности.
"Коротко о деятельности правительства Мунтяну: "Садитесь, двойка". Ни в одной ключевой сфере нет ощутимых результатов. В энергетике — хаос, в социальной политике — хаос, в экономике — стагнация и отсутствие реальных сдвигов", - написал Додон
в своем Telegram-канале
.
По его словам, в ближайшее время парламенту предстоит дать этому кабинету министров политическую оценку через вотум недоверия.
Парламент Молдавии
на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии
" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.