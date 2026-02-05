Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dodon-2072462198.html
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку - РИА Новости, 05.02.2026
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство премьера Александра Мунтяну с момента вступления в должность так и не добилось существенных... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:24:00+03:00
2026-02-05T14:24:00+03:00
в мире
молдавия
игорь додон
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_14c789ebf29f32b955c754709c711ce5.jpg
https://ria.ru/20260204/tauber-2072248952.html
https://ria.ru/20260204/moldaviya-2072294373.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a81ae70bcc0d72995b7dbb8000cb3650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон, наша партия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Наша партия
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку

Додон: правительство Мунтяну так и не добилось существенных результатов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство премьера Александра Мунтяну с момента вступления в должность так и не добилось существенных результатов ни в одной из сфер деятельности.
"Коротко о деятельности правительства Мунтяну: "Садитесь, двойка". Ни в одной ключевой сфере нет ощутимых результатов. В энергетике — хаос, в социальной политике — хаос, в экономике — стагнация и отсутствие реальных сдвигов", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Таубер обвинила Еврокомиссию во вмешательстве в выборы в Молдавии
4 февраля, 16:15
По его словам, в ближайшее время парламенту предстоит дать этому кабинету министров политическую оценку через вотум недоверия.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-премьер Молдавии высмеял идею о номинации Санду на Нобелевскую премию
4 февраля, 18:51
 
В миреМолдавияИгорь ДодонНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала