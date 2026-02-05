Дочь бежавшего из Маутхаузена рассказала о сохранении памяти о трагедии

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Любовь Масливченко, дочь бежавшего в 1945 году из концлагеря Маутхаузен советского офицера Александра Михеенкова рассказала РИА Новости о том, как в ее семье вспоминали о трагедии.

Александр Мануилович Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря Маутхаузен и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги "85 дней в блоке смерти", в которой описал время в плену, подготовку к побегу из Маутхаузена и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область , где прожил до 88 лет.

"К нам много очень приезжало экскурсий в советское время, раз – два в неделю приезжали группы из Смоленской области. Это были и студенты, и школьные группы. Было интересно. Именно в то время, когда стала взрослее, начала понимать что-то. У нас есть липовая аллея, туда папа приглашал гостей, они садились и записывали то, что он рассказывал", - поделилась воспоминаниями Масливченко.

По ее словам, в то время она не осознавала то, что ее отец вместе с товарищами совершил что-то необычное. В сознании людей того поколения это было "обычным делом".

"Сохранились, выжили, слава богу, пришли", - сказала она.

Особым моментом в семье был День Победы, на празднование которого непременно приглашали Александра Мануиловича. Он тщательно готовился к празднику, говорит его дочь.

"После того, как приходил с мероприятий, молча садился на свое кресло, зажимал голову, и потом… как он рыдал. Я никогда этого не забуду!" - сказала Масливченко.

Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал РИА Новости, что его организации удалось отыскать дочь одного из участников восстания советских военнопленных в Маутхаузене, проживающую в Омске . Ее интервью об отце войдет в обновленную версию документального фильма "Охота на зайцев", которая, как ожидается, будет представлена в 2026 году.