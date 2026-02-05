Рейтинг@Mail.ru
Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор - РИА Новости, 05.02.2026
10:40 05.02.2026
Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор
украина, донецкая народная республика, киев, наталья никонорова, мирный план сша по украине
Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Наталья Никонорова, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Исконно русские земли на Украине и живущие на них люди будут освобождены вне зависимости от обстоятельств либо при помощи армии, либо при помощи дипломатии, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Вне зависимости от обстоятельств исконно русские земли и наши люди будут освобождены — либо с помощью дипломатии, либо русской армией, стабильно демонстрирующей значительные успехи на поле боя", - сказала Никонорова.
Сенатор также отметила, что самым действенным инструментом давления на Киев для заключения мира в рамках дипломатического решения вопроса является прекращение финансирования конфликта.
"Конечно, шанс достичь урегулирования конфликта есть", - констатировала парламентарий.
