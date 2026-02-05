Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Исконно русские земли на Украине и живущие на них люди будут освобождены вне зависимости от обстоятельств либо при помощи армии, либо при помощи дипломатии, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.