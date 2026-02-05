https://ria.ru/20260205/dnr-2072391419.html
Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор
Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор - РИА Новости, 05.02.2026
Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор
Исконно русские земли на Украине и живущие на них люди будут освобождены вне зависимости от обстоятельств либо при помощи армии, либо при помощи дипломатии,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:40:00+03:00
2026-02-05T10:40:00+03:00
2026-02-05T10:40:00+03:00
украина
донецкая народная республика
киев
наталья никонорова
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_d1d26736358746e9659de99a65b12b20.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072354504.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072346053.html
украина
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f2a2b90a281a5bb42f4253b88f685f49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, киев, наталья никонорова, мирный план сша по украине
Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Наталья Никонорова, Мирный план США по Украине
Все русские земли на Украине освободят, заявила сенатор
Сенатор Никонорова: все исконно русские земли на Украине будут освобождены