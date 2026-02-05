https://ria.ru/20260205/dnepr-2072415303.html
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и пусковую установку ЗРК "Бук" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
сша
россия
запорожская область
херсонская область
сша
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 50 военных за сутки в зоне действий группировки "Днепр"