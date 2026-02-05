Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 05.02.2026 (обновлено: 12:14 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/dnepr-2072415303.html
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и пусковую установку ЗРК "Бук" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:09:00+03:00
2026-02-05T12:14:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
херсонская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , США
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 50 военных за сутки в зоне действий группировки "Днепр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и пусковую установку ЗРК "Бук" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
Группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области и Берислав Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", три станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьХерсонская областьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала