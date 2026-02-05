https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072391942.html
Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби
Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби
Разжигателям войны из Европы сложно помешать переговорному процессу в Абу-Даби, но они стараются, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:42:00+03:00
2026-02-05T10:42:00+03:00
2026-02-05T10:42:00+03:00
абу-даби
европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072368163.html
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072390772.html
абу-даби
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, россия
Абу-Даби, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Россия
Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби
Дмитриев: разжигателям войны из Европы переговорам в Абу-Даби помешать сложно