Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Разжигателям войны из Европы сложно помешать переговорному процессу в Абу-Даби, но они стараются, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.