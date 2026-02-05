Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
10:42 05.02.2026
Дмитриев: разжигателям войны из ЕС сложно помешать переговорам в Абу-Даби
абу-даби
европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
россия
абу-даби
европа
россия
абу-даби, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, россия
Абу-Даби, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Россия
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Разжигателям войны из Европы сложно помешать переговорному процессу в Абу-Даби, но они стараются, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот, чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что безусловно прогресс есть, и идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев.
Журналисты также уточнили, что в Абу-Даби помешать переговорному процессу невозможно.
"Им сложно, но они стараются", - добавил спецпредставитель президента РФ.
Абу-ДабиЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзРоссия
 
 
