https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072390390.html
Дмитриев рассказал о встрече России и США по экономическим вопросам в ОАЭ
Дмитриев рассказал о встрече России и США по экономическим вопросам в ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2026
Дмитриев рассказал о встрече России и США по экономическим вопросам в ОАЭ
Российско-американская группа по экономическому сотрудничеству провела встречу в Абу-Даби в четверг, заявил спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:34:00+03:00
2026-02-05T10:34:00+03:00
2026-02-05T10:38:00+03:00
россия
абу-даби
мирный план сша по украине
экономика
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072390772.html
россия
абу-даби
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абу-даби, мирный план сша по украине, экономика, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Абу-Даби, Мирный план США по Украине, Экономика, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал о встрече России и США по экономическим вопросам в ОАЭ
Дмитриев: РФ и США провели встречу по экономическому сотрудничеству в Абу-Даби