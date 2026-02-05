https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072389709.html
Дмитриев рассказал о работе России и США над восстановлением отношений
Дмитриев рассказал о работе России и США над восстановлением отношений - РИА Новости, 05.02.2026
Дмитриев рассказал о работе России и США над восстановлением отношений
Россия и США ведут активную работу по восстановлению экономических отношений, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:33:00+03:00
2026-02-05T10:33:00+03:00
2026-02-05T10:41:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
россия
сша
Новости
ru-RU
россия, сша, кирилл дмитриев
Россия, США, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о работе России и США над восстановлением отношений
Дмитриев: РФ и США работают над восстановлением экономических отношений