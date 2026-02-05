https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072388927.html
В Европе пытаются помешать мирному урегулированию, заявил Дмитриев
Разжигатели войны из Европы постоянно пытаются помешать процессу мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:32:00+03:00
европа
кирилл дмитриев
украина
россия
