10:32 05.02.2026 (обновлено: 10:38 05.02.2026)
В Европе пытаются помешать мирному урегулированию, заявил Дмитриев
В Европе пытаются помешать мирному урегулированию, заявил Дмитриев
европа
кирилл дмитриев
украина
россия
европа, кирилл дмитриев, украина, россия
Европа, Кирилл Дмитриев, Украина, Россия
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Разжигатели войны из Европы постоянно пытаются помешать процессу мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть", - сказал Дмитриев журналистам, говоря о процессе мирного урегулирования ситуации на Украине.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса
ЕвропаКирилл ДмитриевУкраинаРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала