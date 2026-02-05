Рейтинг@Mail.ru
05:00 05.02.2026 (обновлено: 10:10 05.02.2026)
Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что... РИА Новости, 05.02.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что британские власти и СМИ могут обозвать премьер-министра Великобритании Кира Стармера "советским шпионом", чтобы избавиться от него.
Так он прокомментировал в соцсети X отрывок программы британского журналиста Эндрю Марра, критиковавшего Стармера на радиостанции LBC. По словам журналиста, в данный момент наступила "последняя стадия" пребывания политика в качестве премьера. Среди недостатков Стармера Марр отмечает большое количество просчетов в политике и потерю достаточной доли авторитета.
"Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер - советский шпион - прячется за антироссийской риторикой и в то же время уничтожает и разрушает Великобританию изнутри", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
К посту Дмитриева прикреплено изображение Стармера в черном купальнике, сгенерированное искусственным интеллектом.
Публикация Кирилла Дмитриева в соцсети
Публикация Кирилла Дмитриева в соцсети - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Kirill Dmitriev/X
Публикация Кирилла Дмитриева в соцсети
В январе глава РФПИ провел в соцсети X опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
