Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что британские власти и СМИ могут обозвать премьер-министра Великобритании Кира Стармера "советским шпионом", чтобы избавиться от него.