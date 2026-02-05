Рейтинг@Mail.ru
16:17 05.02.2026
Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией
сша, дональд трамп, вооруженные силы сша, россия, в мире, абу-даби, джаред кушнер
США, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, Россия, В мире, Абу-Даби, Джаред Кушнер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственные флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, заявило Европейское командование ВС США (USEUCOM).
"США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне", - говорится в заявлении.
В командовании отметили, что возобновление канала коммуникации происходит вследствие прогресса в переговорах по Украине, достигнутого спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии "военные — военным" по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира", - добавило Европейское командование США.
СШАДональд ТрампВооруженные силы СШАРоссияВ миреАбу-ДабиДжаред Кушнер
 
 
