Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, заявило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

"Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии "военные — военным" по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира", - добавило Европейское командование США.