Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией
США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, заявило Европейское командование ВС США (USEUCOM). РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:17:00+03:00
2026-02-05T16:17:00+03:00
2026-02-05T16:18:00+03:00
сша
дональд трамп
вооруженные силы сша
россия
в мире
абу-даби
джаред кушнер
сша
россия
абу-даби
