Европейское командование ВС США назвало цель диалога с Россией
16:15 05.02.2026 (обновлено: 16:24 05.02.2026)
Европейское командование ВС США назвало цель диалога с Россией
Европейское командование ВС США назвало цель диалога с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Европейское командование ВС США назвало цель диалога с Россией
Возобновленный диалог высокого уровня между военными США и России направлен на снижение риска непреднамеренной эскалации, говорится в обнародованном в четверг... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, сша, россия, вооруженные силы сша, европа, валерий герасимов, нато
В мире, США, Россия, Вооруженные силы США, Европа, Валерий Герасимов, НАТО
Европейское командование ВС США назвало цель диалога с Россией

EUCOM: диалог военных США и РФ направлен на снижение риска эскалации

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Возобновленный диалог высокого уровня между военными США и России направлен на снижение риска непреднамеренной эскалации, говорится в обнародованном в четверг заявлении Европейского командования ВС США (EUCOM).
"Генерал Гринкевич обладает полномочиями в своей роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживать военный диалог с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом Валерием Герасимовым, чтобы избежать просчетов и обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации любой из сторон", — отмечается в сообщении.
В командовании добавили, что поддержание контактов между военными является важным фактором глобальной стабильности, способствует повышению прозрачности и деэскалации. Ожидается, что канал связи обеспечит регулярный контакт по военной линии по мере продолжения усилий сторон, направленных на достижение устойчивого мира на Украине.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины
В миреСШАРоссияВооруженные силы СШАЕвропаВалерий ГерасимовНАТО
 
 
