Европейское командование ВС США назвало цель диалога с Россией

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Возобновленный диалог высокого уровня между военными США и России направлен на снижение риска непреднамеренной эскалации, говорится в обнародованном в четверг заявлении Европейского командования ВС США (EUCOM).
"Генерал Гринкевич обладает полномочиями в своей роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживать военный диалог с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом Валерием Герасимовым, чтобы избежать просчетов и обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации любой из сторон", — отмечается в сообщении.
В командовании добавили, что поддержание контактов между военными является важным фактором глобальной стабильности, способствует повышению прозрачности и деэскалации. Ожидается, что канал связи обеспечит регулярный контакт по военной линии по мере продолжения усилий сторон, направленных на достижение устойчивого мира на Украине.