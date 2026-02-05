Рейтинг@Mail.ru
Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/dialog-2072388071.html
Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани
Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани - РИА Новости, 05.02.2026
Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани
Открытый диалог Минпромторга РФ, Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и центров поддержки экспорта состоялся в Казани в рамках всероссийской... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:28:00+03:00
2026-02-05T10:28:00+03:00
экономика
казань
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072369371_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90f47e7b49759b36aad21f46ea58814e.jpg
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072369371_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c3fa7e14d2a6f8e542255eee25a1cc58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казань, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Казань, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани

В Казани прошел открытый диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта

© Фото : пресс-служба РЭЦВ Казани состоялся открытый диалог Минпромторга РФ, РЭЦ и центров поддержки экспорта
В Казани состоялся открытый диалог Минпромторга РФ, РЭЦ и центров поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
В Казани состоялся открытый диалог Минпромторга РФ, РЭЦ и центров поддержки экспорта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Открытый диалог Минпромторга РФ, Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и центров поддержки экспорта состоялся в Казани в рамках всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире", говорится в сообщении РЭЦ.
"В рамках всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" состоялась сессия в формате открытого диалога Минпромторга России, Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и региональных центров поддержки экспорта и органов исполнительной власти", - сказано в сообщении.
В диалоге приняли участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"Самая главная цель такой смены формата работы и финансирования в том, чтобы синхронизировать всю систему поддержки экспорта. Абсолютно точно: совместно у нас получится достичь всех поставленных целей в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Понятно, что будут изменения, но ваша уверенность в стабильности финансирования должна стать катализатором ускоренного развития", - отметил Чекушов.
С 1 апреля меры поддержки региональных ЦПЭ станут частью единой системы поддержки экспорта, реализуемой Минпромторгом в рамках нацпроекта под руководством Российского экспортного центра. РЭЦ продолжит координировать работу региональной экспортной инфраструктуры, обеспечивать единый подход к поддержке МСП-экспортеров, вовлекать регионы и малый бизнес во внешнеэкономическую деятельность, а также продвигать конкурентоспособную российскую продукцию на зарубежных рынках.
"Несмотря на смену формата, РЭЦ продолжит поддержку работы центров, выступать ключевым методологом в сфере поддержки экспорта, на всех уровнях оказывать инфраструктуре всю возможную поддержку. Знайте, мы всегда с вами и всегда на вашей стороне", - подчеркнул Молодцов.
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
 
ЭкономикаКазаньРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала