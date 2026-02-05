Диалог Минпромторга, РЭЦ и центров поддержки экспорта состоялся в Казани

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Открытый диалог Минпромторга РФ, Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и центров поддержки экспорта состоялся в Казани в рамках всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире", говорится в сообщении РЭЦ.

"В рамках всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" состоялась сессия в формате открытого диалога Минпромторга России, Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и региональных центров поддержки экспорта и органов исполнительной власти", - сказано в сообщении.

В диалоге приняли участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

"Самая главная цель такой смены формата работы и финансирования в том, чтобы синхронизировать всю систему поддержки экспорта. Абсолютно точно: совместно у нас получится достичь всех поставленных целей в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Понятно, что будут изменения, но ваша уверенность в стабильности финансирования должна стать катализатором ускоренного развития", - отметил Чекушов.

С 1 апреля меры поддержки региональных ЦПЭ станут частью единой системы поддержки экспорта, реализуемой Минпромторгом в рамках нацпроекта под руководством Российского экспортного центра. РЭЦ продолжит координировать работу региональной экспортной инфраструктуры, обеспечивать единый подход к поддержке МСП-экспортеров, вовлекать регионы и малый бизнес во внешнеэкономическую деятельность, а также продвигать конкурентоспособную российскую продукцию на зарубежных рынках.

"Несмотря на смену формата, РЭЦ продолжит поддержку работы центров, выступать ключевым методологом в сфере поддержки экспорта, на всех уровнях оказывать инфраструктуре всю возможную поддержку. Знайте, мы всегда с вами и всегда на вашей стороне", - подчеркнул Молодцов.