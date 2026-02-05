https://ria.ru/20260205/detsad-2072460333.html
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду - РИА Новости, 05.02.2026
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
Уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность" возбуждены после нападения на воспитателя детсада в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:17:00+03:00
2026-02-05T14:17:00+03:00
2026-02-05T14:17:00+03:00
происшествия
бугуруслан
россия
оренбургская область
дмитрий дьяченко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20251008/moskva-2047110515.html
бугуруслан
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бугуруслан, россия, оренбургская область, дмитрий дьяченко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бугуруслан, Россия, Оренбургская область, Дмитрий Дьяченко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
СК возбудил дела после нападения на воспитателя детсада в Бугуруслане