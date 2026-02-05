Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
14:17 05.02.2026
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду
Уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность" возбуждены после нападения на воспитателя детсада в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:17:00+03:00
2026-02-05T14:17:00+03:00
происшествия
бугуруслан
россия
оренбургская область
дмитрий дьяченко
следственный комитет россии (ск рф)
В Оренбургской области возбудили дела после нападения в детском саду

СК возбудил дела после нападения на воспитателя детсада в Бугуруслане

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность" возбуждены после нападения на воспитателя детсада в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее мэр города Дмитрий Дьяченко сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад в Бугуруслане, но был остановлен воспитателем.
Оренбургской области возбуждены уголовные дела по факту нападения на воспитателя детского сада в Бугуруслане... Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сказали в СК.
