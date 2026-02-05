Французский депутат объявил о намерении баллотироваться в президенты

ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Французский депутат от Социалистической партии Жером Гедж объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2027 году.
"Сегодня я кандидат на президентских выборах, чтобы представлять интересы левых, приверженных республиканским, европейским, универсалистским, светским, социальным и экологическим ценностям", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
При этом депутат заявил, что не будет участвовать в праймериз от левых.
В ноябре 2025 года лидер Социалистической партии Оливье Фор сообщил, что коалиция представленных в парламенте Франции левых партий запланировала проведение осенью 2026 года праймериз для выбора единого кандидата в президенты. Ранее о намерении участвовать в праймериз объявили лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и еще ряд депутатов.
