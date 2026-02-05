Рейтинг@Mail.ru
Французский депутат объявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/deputat-2072436378.html
Французский депутат объявил о намерении баллотироваться в президенты
Французский депутат объявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 05.02.2026
Французский депутат объявил о намерении баллотироваться в президенты
Французский депутат от Социалистической партии Жером Гедж объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2027 году. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:57:00+03:00
2026-02-05T12:57:00+03:00
в мире
парламент франции
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260205/makron-2072384346.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, парламент франции, франция
В мире, Парламент Франции, Франция
Французский депутат объявил о намерении баллотироваться в президенты

Французский социалист Гедж объявил о намерении баллотироваться в президенты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Французский депутат от Социалистической партии Жером Гедж объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2027 году.
"Сегодня я кандидат на президентских выборах, чтобы представлять интересы левых, приверженных республиканским, европейским, универсалистским, светским, социальным и экологическим ценностям", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
При этом депутат заявил, что не будет участвовать в праймериз от левых.
В ноябре 2025 года лидер Социалистической партии Оливье Фор сообщил, что коалиция представленных в парламенте Франции левых партий запланировала проведение осенью 2026 года праймериз для выбора единого кандидата в президенты. Ранее о намерении участвовать в праймериз объявили лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и еще ряд депутатов.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
Вчера, 10:12
 
В миреПарламент ФранцииФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала