В Подмосковье рассмотрят дело адвоката о передаче наркотиков клиенту - РИА Новости, 05.02.2026
17:00 05.02.2026
В Подмосковье рассмотрят дело адвоката о передаче наркотиков клиенту
В Подмосковье рассмотрят дело адвоката о передаче наркотиков клиенту
В Подмосковье рассмотрят дело адвоката о передаче наркотиков клиенту

РИА Новости: в суд поступило дело адвоката о передаче наркотиков клиенту

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Ивантеевский городской суд Московской области для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении адвоката о передаче наркотиков своему клиенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Ивантеевский городской суд поступило уголовное дело в отношении в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а" "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического вещества группой лиц по предварительному сговору в значительном размере)", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, по данным следствия, действующий адвокат Адвокатской палаты Московской области привез наркотическое средство в здание Ивантеевского городского суда, куда был конвоирован его подзащитный. А затем, находясь в зале заседаний, передал доверителю маркер с содержащимися в нем двумя свертками с гашишем. Наркотики изъял конвой.
Адвокат арестован.
