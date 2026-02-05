https://ria.ru/20260205/delo-2072517384.html
В Подмосковье рассмотрят дело адвоката о передаче наркотиков клиенту
В Ивантеевский городской суд Московской области для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении адвоката о передаче наркотиков своему клиенту, сообщили... РИА Новости, 05.02.2026
РИА Новости: в суд поступило дело адвоката о передаче наркотиков клиенту