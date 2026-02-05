Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/delo-2072373392.html
В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы
В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы - РИА Новости, 05.02.2026
В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы
Следователи СК после частичного обрушения конструкций крыши школы в селе Репьево Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:27:00+03:00
2026-02-05T09:27:00+03:00
происшествия
тогучинский район
новосибирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072370387_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_ab3664203bafcf0da9c1c5086c4f05ca.jpg
https://ria.ru/20260205/murmansk-2072367231.html
https://ria.ru/20260204/kuzbass-2072079007.html
тогучинский район
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072370387_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ceaa112fb6716bb755c8eb4ec4eb9332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тогучинский район, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тогучинский район, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы

В Новосибирской области возбудили дело после частичного обрушения крыши школы

© Фото : Сергей Пыхтин / ВКПовреждененная кровля здания Репьевской средней школы
Повреждененная кровля здания Репьевской средней школы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Сергей Пыхтин / ВК
Повреждененная кровля здания Репьевской средней школы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Следователи СК после частичного обрушения конструкций крыши школы в селе Репьево Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности, сообщает СУСК по региону.
В четверг глава Тогучинского района Сергей Пыхтин сообщил, что во время уборки снега привлеченными школой работниками произошло частичное обрушение крыши. По его данным, основные конструктивные элементы здания не повреждены. Пострадавших нет. Занятия в школе в четверг отменили.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск
дополняется ...
"По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следственного управления.
В СУСК РИА Новости уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).
Прокуратура Тогучинского района организовала проверку по факту обрушения кровли здания школы и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сообщили в свою очередь в прокуратуре региона.
На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Погибшие в кузбасской сауне подростки не могли безопасно эвакуироваться
4 февраля, 05:20
 
ПроисшествияТогучинский районНовосибирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала