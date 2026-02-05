В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Следователи СК после частичного обрушения конструкций крыши школы в селе Репьево Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности, сообщает СУСК по региону.

Прокуратура Тогучинского района организовала проверку по факту обрушения кровли здания школы и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сообщили в свою очередь в прокуратуре региона.