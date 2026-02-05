В Новосибирской области возбудили дело после обрушения крыши школы

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Следователи СК после частичного обрушения конструкций крыши школы в селе Репьево Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности, сообщает СУСК по региону.
В четверг глава Тогучинского района Сергей Пыхтин сообщил, что во время уборки снега привлеченными школой работниками произошло частичное обрушение крыши. По его данным, основные конструктивные элементы здания не повреждены. Пострадавших нет. Занятия в школе в четверг отменили.
Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск
дополняется ...
"По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следственного управления.
В СУСК РИА Новости уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).
Прокуратура Тогучинского района организовала проверку по факту обрушения кровли здания школы и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сообщили в свою очередь в прокуратуре региона.