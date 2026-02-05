Эксперты назвали последствия дела Долиной для рынка недвижимости

Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Резонансное дело певицы Ларисы Долиной не оказало заметного влияния на рынок недвижимости, но теперь пожилым собственникам стало сложнее продать квартиру, а справка из психдиспансера фактически стала обязательной для продавца, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости.

Летом 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной ": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.

Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.

"Рыночная статистика не фиксирует избыточного охлаждения рынка недвижимости: при существенном медийном резонансе фактическое влияние дела на объемы сделок оказалось минимальным. За январь-ноябрь 2025 года Росреестр зарегистрировал 1,29 миллиона сделок со вторичным жильем - ровно столько же, сколько за аналогичный период 2024 года", - говорится в докладе "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента".

Как выяснили эксперты "Росконгресса", медийный резонанс оказался намного выше, чем реальный масштаб проблемы. Авторы указывают, что объем оспариваний сделок с недвижимостью в 2025 году снизился на 32,3% относительно 2024 года. При этом менее 0,02% оспариваемых сделок были связаны с продажами под влиянием мошенников.

Однако эта история имела другие последствия для рынка. В частности, по данным экспертов, пожилым собственникам продавать объекты стало несколько сложнее.

"Риелторы отказываются от сделок, если у продавца нет дополнительного жилья. Часть собственников уходит в аренду, объем предложения растет. В объявлениях стали указывать возраст как преимущество: "собственник младше 50 лет", - поясняется в докладе.

Другим следствием стало то, что справка из психоневрологического диспансера превратилась из рекомендации в, фактически, обязательный документ для продавца. "Покупатели требуют психиатрическое освидетельствование продавца в день сделки, видеофиксацию процесса, приглашение родственников продавца", - говорится в документе.