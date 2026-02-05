Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали последствия дела Долиной для рынка недвижимости - РИА Новости, 05.02.2026
07:34 05.02.2026
Эксперты назвали последствия дела Долиной для рынка недвижимости
Эксперты назвали последствия дела Долиной для рынка недвижимости - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперты назвали последствия дела Долиной для рынка недвижимости
Резонансное дело певицы Ларисы Долиной не оказало заметного влияния на рынок недвижимости, но теперь пожилым собственникам стало сложнее продать квартиру, а... РИА Новости, 05.02.2026
жилье
москва
лариса долина
госдума рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
дело о квартире долиной
москва
Новости
Эксперты назвали последствия дела Долиной для рынка недвижимости

РИА Новости: дело Долиной не оказало заметного влияния на рынок недвижимости

Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Резонансное дело певицы Ларисы Долиной не оказало заметного влияния на рынок недвижимости, но теперь пожилым собственникам стало сложнее продать квартиру, а справка из психдиспансера фактически стала обязательной для продавца, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости.
Летом 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру
22 января, 19:55
Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.
"Рыночная статистика не фиксирует избыточного охлаждения рынка недвижимости: при существенном медийном резонансе фактическое влияние дела на объемы сделок оказалось минимальным. За январь-ноябрь 2025 года Росреестр зарегистрировал 1,29 миллиона сделок со вторичным жильем - ровно столько же, сколько за аналогичный период 2024 года", - говорится в докладе "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента".
Как выяснили эксперты "Росконгресса", медийный резонанс оказался намного выше, чем реальный масштаб проблемы. Авторы указывают, что объем оспариваний сделок с недвижимостью в 2025 году снизился на 32,3% относительно 2024 года. При этом менее 0,02% оспариваемых сделок были связаны с продажами под влиянием мошенников.
Однако эта история имела другие последствия для рынка. В частности, по данным экспертов, пожилым собственникам продавать объекты стало несколько сложнее.
"Риелторы отказываются от сделок, если у продавца нет дополнительного жилья. Часть собственников уходит в аренду, объем предложения растет. В объявлениях стали указывать возраст как преимущество: "собственник младше 50 лет", - поясняется в докладе.
Другим следствием стало то, что справка из психоневрологического диспансера превратилась из рекомендации в, фактически, обязательный документ для продавца. "Покупатели требуют психиатрическое освидетельствование продавца в день сделки, видеофиксацию процесса, приглашение родственников продавца", - говорится в документе.
"Таким образом, переток покупателей со вторички на первичку из за "эффекта Долиной" оказался небольшим, так как главным фактором остается малодоступность ипотеки", - заключается в докладе.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"
22 января, 01:09
 
Жилье Москва Лариса Долина Госдума РФ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Дело о квартире Долиной
 
 
