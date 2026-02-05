Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

"Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде", — сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что у России есть обширный набор мер, чтобы "доходчиво убедить" Североатлантический альянс не устраивать провокации в регионе.

Страны НАТО в январе 2025 года развернули на Балтике миссию "Балтийский часовой". Как уточнил Барбин, Дания выделила для участия в ней два фрегата, два истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов с задачей мониторинга и присутствия в датских водах и проливах, а также в западной части Балтийского моря.

Президент России Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот".