Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде", — сказал дипломат.
Он добавил, что Дания
в противодействии перевозкам российских грузов в Балтийском море
отдает приоритет принятию коллективных мер на уровне ЕС
или НАТО
.
При этом посол подчеркнул, что у России есть обширный набор мер, чтобы "доходчиво убедить" Североатлантический альянс не устраивать провокации в регионе.
Страны НАТО в январе 2025 года развернули на Балтике миссию "Балтийский часовой". Как уточнил Барбин, Дания выделила для участия в ней два фрегата, два истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов с задачей мониторинга и присутствия в датских водах и проливах, а также в западной части Балтийского моря.
Президент России Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот".
Накануне Барбин заявил РИА Новости, что Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией.