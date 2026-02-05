Рейтинг@Mail.ru
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 05.02.2026 (обновлено: 12:42 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/daniya-2072349853.html
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2026
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:07:00+03:00
2026-02-05T12:42:00+03:00
в мире
дания
россия
балтийское море
владимир барбин
нато
евросоюз
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_ca4fc847db7b5e87abe5915aaa60b8c6.jpg
https://ria.ru/20260127/britaniya-2070652117.html
https://ria.ru/20260115/nato-2068184560.html
дания
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_9c63a037792193ab235206195fb1213b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, балтийское море, владимир барбин, нато, евросоюз, f-16
В мире, Дания, Россия, Балтийское море, Владимир Барбин, НАТО, Евросоюз, F-16
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол

Посол Барбин: Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде", — сказал дипломат.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Британии ищут юридические обоснования для дальнейших захватов танкеров
27 января, 21:41
Он добавил, что Дания в противодействии перевозкам российских грузов в Балтийском море отдает приоритет принятию коллективных мер на уровне ЕС или НАТО.
При этом посол подчеркнул, что у России есть обширный набор мер, чтобы "доходчиво убедить" Североатлантический альянс не устраивать провокации в регионе.
Страны НАТО в январе 2025 года развернули на Балтике миссию "Балтийский часовой". Как уточнил Барбин, Дания выделила для участия в ней два фрегата, два истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов с задачей мониторинга и присутствия в датских водах и проливах, а также в западной части Балтийского моря.

Президент России Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот".

Накануне Барбин заявил РИА Новости, что Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией.
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Реальный риск". На Западе запаниковали из-за планов НАТО против России
15 января, 21:56
 
В миреДанияРоссияБалтийское мореВладимир БарбинНАТОЕвросоюзF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала