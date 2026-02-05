Южноосетинская Coca-Cola начала судебное разбирательство с американской

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) направило в Суд по интеллектуальным правам (СИП) заявление к американскому производителю безалкогольных напитков The Coca-Cola Company об обеспечении имущественных интересов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление поступило в суд 4 февраля, решений по нему пока не принято. Содержание заявления на данный момент неизвестно. Целью подобных обращений, в соответствии с законодательством, является принятие судом предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.