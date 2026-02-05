Рейтинг@Mail.ru
Южноосетинская Coca-Cola начала судебное разбирательство с американской
10:40 05.02.2026
Южноосетинская Coca-Cola начала судебное разбирательство с американской
Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) направило в Суд по интеллектуальным правам (СИП) заявление к американскому... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
москва
новосибирск
the coca-cola company
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
в мире, россия, москва, новосибирск, the coca-cola company, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
В мире, Россия, Москва, Новосибирск, The Coca-Cola Company, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) направило в Суд по интеллектуальным правам (СИП) заявление к американскому производителю безалкогольных напитков The Coca-Cola Company об обеспечении имущественных интересов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление поступило в суд 4 февраля, решений по нему пока не принято. Содержание заявления на данный момент неизвестно. Целью подобных обращений, в соответствии с законодательством, является принятие судом предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки
15 января, 03:32
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск американской The Coca-Cola Company, требующей запретить одноименной южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование.
В том деле представитель истца говорил в суде в декабре, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из Новосибирска "ПКВ", а производителем – южноосетинское ООО "Кока-кола Компании", имеющее официально зарегистрированный филиал в Москве.
По словам юриста, "The Coca-Cola Company, правообладатель общеизвестных товарных знаков, не может допустить существование в России филиала компании с полностью идентичным названием". Установить контакт с ответчиками пока не удалось, на обращения они не ответили, отмечал истец.
По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка
17 июля 2025, 09:24
 
