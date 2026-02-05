Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На сегодняшний день видится более 70 мероприятий различного масштаба, которые объединят народы Чувашии, сообщил губернатор региона Олег Николаев.

"Мы объявили год - Годом дружбы народов. Это в развитии темы, объявленной президентом Владимиром Путиным. Каждый из субъектов России является многонациональным. В Чувашии проживает, по данным статистики, более 120 народов и национальностей. Традиционно, многие века они живут в дружбе, а также в согласии. Все это надо закрепить и выработать новые форматы для дальнейшего развития. У нас на сегодняшний день видится более 70 мероприятий различного масштаба и направлений в этой отрасли", - сказал Николаев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Он добавил, что среди этих мероприятий большое количество традиционных. Это праздник "Акатуй", татарский праздник "Сабантуй", праздник традиционный в Алатыре "Играй, гармонь!", "Звучи, российская глубинка!", мордовский праздник "Арта", марийский праздник.

Глава региона подчеркнул, что будет еще больше событий, которые направлены именно на те народы, которые живут в Чувашской Республике.

"У нас 34 национальности, которые официально зарегистрировали свои национально-культурные структуры. Будут проходить мероприятия, которые позволят каждому из народов показать богатство своих традиций, их уникальность, самобытность. И обозначить палитру нашей разности, но при этом богатство и единство всех этих народов", - указал губернатор.

Николаев отметил, что Год дружбы народов стартовал в регионе 3 февраля. Его начало встретили официально и торжественно.

"Уверен, что то количество мероприятий, о которых я ранее сказал, это пока начальные планы. Как правило, по ходу их реализации возникают новые идеи. И мы обязательно, в случае необходимости, полезности для людей, их реализуем", - подытожил губернатор региона.