Рейтинг@Mail.ru
Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/chuvashiya-2072455673.html
Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии
Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии - РИА Новости, 05.02.2026
Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии
На сегодняшний день видится более 70 мероприятий различного масштаба, которые объединят народы Чувашии, сообщил губернатор региона Олег Николаев. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:55:00+03:00
2026-02-05T13:55:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
алатырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059829872_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c65273cb2b78a292b556542ee0c7d383.jpg
https://ria.ru/20251215/nikolaev-2062203085.html
чувашская республика (чувашия)
алатырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059829872_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_df380423d30f6d048122019cb0391457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), алатырь
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Алатырь
Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии

Олег Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии

© РИА Новости / Анастасия ПетроваОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На сегодняшний день видится более 70 мероприятий различного масштаба, которые объединят народы Чувашии, сообщил губернатор региона Олег Николаев.
"Мы объявили год - Годом дружбы народов. Это в развитии темы, объявленной президентом Владимиром Путиным. Каждый из субъектов России является многонациональным. В Чувашии проживает, по данным статистики, более 120 народов и национальностей. Традиционно, многие века они живут в дружбе, а также в согласии. Все это надо закрепить и выработать новые форматы для дальнейшего развития. У нас на сегодняшний день видится более 70 мероприятий различного масштаба и направлений в этой отрасли", - сказал Николаев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Он добавил, что среди этих мероприятий большое количество традиционных. Это праздник "Акатуй", татарский праздник "Сабантуй", праздник традиционный в Алатыре "Играй, гармонь!", "Звучи, российская глубинка!", мордовский праздник "Арта", марийский праздник.
Глава региона подчеркнул, что будет еще больше событий, которые направлены именно на те народы, которые живут в Чувашской Республике.
"У нас 34 национальности, которые официально зарегистрировали свои национально-культурные структуры. Будут проходить мероприятия, которые позволят каждому из народов показать богатство своих традиций, их уникальность, самобытность. И обозначить палитру нашей разности, но при этом богатство и единство всех этих народов", - указал губернатор.
Николаев отметил, что Год дружбы народов стартовал в регионе 3 февраля. Его начало встретили официально и торжественно.
"Уверен, что то количество мероприятий, о которых я ранее сказал, это пока начальные планы. Как правило, по ходу их реализации возникают новые идеи. И мы обязательно, в случае необходимости, полезности для людей, их реализуем", - подытожил губернатор региона.
Кроме того, в ходе пресс-конференции губернатор поделился итогами 2025 года, добавив, что каждый год является непростым. Но благодаря тому, что с 2020 года ведется работа на основе комплексного планирования и цельного видения ситуации в республике, то удается фиксировать положительные результаты из года в год.
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ
15 декабря 2025, 18:14
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Алатырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала