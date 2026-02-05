Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура выясняет причины возгорания свалки в Приморье - РИА Новости, 05.02.2026
23:34 05.02.2026
Прокуратура выясняет причины возгорания свалки в Приморье
Прокуратура выясняет причины возгорания свалки в Приморье
Прокуратура выясняет причины возгорания свалки в Приморье

Прокуроры выясняют обстоятельства возгорания свалки в Приморье

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Прокуроры выясняют обстоятельства возгорания свалки в Приморье, руководителю эксплуатирующей организации внесено представление, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, объект складирования отходов загорелся в четверг.
"Организована проверка информации о возгорании... объекта размещения отходов в городе Спасске-Дальнем... Природоохранным прокурором руководителю эксплуатирующей объект организации внесено представление", - говорится в сообщении.
Уточняется, что должностные лица организации вызваны в природоохранную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (повторное несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления), ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической информации).
Ликвидация очага возгорания на контроле природоохранного прокурора, информирует надзорное ведомство.
В Петербурге в подвале жилого дома произошел пожар
4 февраля, 23:56
