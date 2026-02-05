https://ria.ru/20260205/chp-2072579015.html
Прокуратура выясняет причины возгорания свалки в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Прокуроры выясняют обстоятельства возгорания свалки в Приморье, руководителю эксплуатирующей организации внесено представление, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, объект складирования отходов загорелся в четверг.
"Организована проверка информации о возгорании... объекта размещения отходов в городе Спасске-Дальнем
... Природоохранным прокурором руководителю эксплуатирующей объект организации внесено представление", - говорится в сообщении.
Уточняется, что должностные лица организации вызваны в природоохранную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ
(повторное несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления), ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической информации).
Ликвидация очага возгорания на контроле природоохранного прокурора, информирует надзорное ведомство.